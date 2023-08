Nach Wirbel um ihre Krankheit: Jada Pinkett Smiths Haar wächst wieder

Jada Pinkett Smith (51) freut sich, dass ihre Haare zurückkehren. Die Frau von Hollywoodstar Will Smith (54) teilte am Montag (7. August) zwei Selfies auf ihrer Instagram-Seite, die sie früher mit Glatze und jetzt mit kurzen, blondierten Haaren zeigen. Die Moderatorin leidet seit Jahren an Alopecia areata, kreisrundem Haarausfall.