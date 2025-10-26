Nach zehn Jahren: Bella Lesnik hört bei «Exclusiv» auf

Neben ihrer Tätigkeit für das Starmagazin berichtete Lesnik immer wieder von grossen TV–Events. 2020 war sie etwa in Australien als Reporterin für «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» im Einsatz. Seit 2023 führt sie auf RTLzwei mit Aaron Troschke (36) durch «Kampf der Realitystars – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit» und ist zudem immer wieder auch als Kandidatin in Shows wie dem «RTL Turmspringen», bei der «Promi Game Night» oder «Splash! Das Promi–Pool–Quiz» dabei.