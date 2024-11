Nach Zusammenbruch: Adam Szalai aus Krankenhaus entlassen

Noch während des Spiels verbreitete der ungarische Verband die Mitteilung, dass Szalai in einem stabilen Zustand sei, am späten Abend gab dann auch der Ungar selbst eine erste Entwarnung. Via Instagram bedankte er sich zunächst für die vielen Nachrichten, die ihn erreicht hätten und schob dann die erlösenden Worte hinterher: «Mir geht es gut.» Dennoch meldeten ungarische Medien, dass Szalai im Stadion reanimiert werden musste. Dies bestätigte sich nun allerdings nicht, wie die Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Sonntagmittag berichtete.