Nach Zusammenbruch: Dirigent Stefan Soltesz mit 73 Jahren gestorben

Stefan Soltesz war unter anderem ständiger Dirigent an der Hamburgischen Staatsoper und der Deutschen Oper Berlin. Am Staatstheater Braunschweig war er in den 1980er und 90er Jahren Generalmusikdirektor, später Chefdirigent an der Flämischen Oper in Antwerpen und Gent. Von 1997 bis 2013 war Soltesz Intendant am Aalto-Theater in Essen. Er gastierte zudem an Opernhäusern weltweit.