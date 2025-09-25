Nach Zwangspause: Jimmy Kimmel feiert Comeback mit Rekordquoten

Nach einer knapp einwöchigen Zwangspause kehrte «Jimmy Kimmel Live!» am Dienstagabend ins US–Fernsehen zurück und legte dabei ein beeindruckendes Quoten–Comeback hin. Laut vorläufigen Zahlen verfolgten 6,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die neueste Ausgabe der Late–Night–Show. Das entspricht demnach mehr als einem Dreifachen der üblichen Reichweite.
Noch stärker war die Nachfrage in den sozialen Medien: Das Video seines Monologs wurde auf YouTube mehr als 19 Millionen Mal und auf Instagram knapp 8 Millionen Mal (Stand 25. September) geklickt.
Die Rückkehr erfolgte einen Tag, nachdem Disney das Ende seiner «unbefristeten» Absetzung bekannt gegeben hatte. Hintergrund war Jimmy Kimmels (57) Monolog vom 15. September, in dem er den Tod des rechtskonservativen Kommentators Charlie Kirk thematisierte und scharfe Kritik an Donald Trump (79) sowie an der politischen Instrumentalisierung der Tat übte.
Öffentlicher Druck nach Show–Absetzung
Die Äusserungen hatten zu massiven Reaktionen geführt: Der republikanisch besetzte FCC–Kommissar Brendan Carr drohte mit Massnahmen gegen Disney und den Sender ABC, woraufhin die Show am 17. September vorerst aus dem Programm genommen wurde.
Auf die Show–Absetzung folgte massiver öffentlicher Druck: Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer kündigten ihre Disney+–Abos, und die Bürgerrechtsorganisation ACLU veröffentlichte einen offenen Brief, den über 400 Prominente unterzeichneten. Angesichts des drohenden Imageschadens und finanzieller Verluste entschied Disney, Kimmel zurückzuholen.
«Jimmy Kimmel Live!»–Rückkehr nicht überall zu sehen
Trotzdem war Kimmels Rückkehr nicht im ganzen Land zu sehen: Grosse US–Sendergruppen wie Nexstar und Sinclair entschieden sich gegen die Ausstrahlung. Denn: Auch wenn «Jimmy Kimmel Live!» auf dem landesweiten Sender ABC läuft, hängt die Ausstrahlung in den USA stark von regionalen Partnerstationen ab. Diese gehören oft privaten Medienkonzernen, die selbst entscheiden, ob sie ein Programm übernehmen. Nexstar und Sinclair sind dabei besonders einflussreich – zusammen erreichen sie einen Grossteil der amerikanischen Haushalte.