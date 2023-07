Nach zwei Wochen: Amanda Bynes aus Psychiatrie entlassen

Danach wurde Bynes zunächst für 72 Stunden in der Einrichtung verwahrt. Nach dem Zwangsaufenthalt von drei Tagen sei man vor Ort jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass der ehemalige Nickelodeon-Kinderstar noch nicht zurück in die Gesellschaft gelassen werden könne. Demnach sei folglich der Entschluss gefasst worden, dass Bynes noch mindestens eine weitere Woche in der Einrichtung verbringen müsse. Letztendlich sind es dann offenbar zwei Wochen geworden.