Nach zwölf Jahren: Ralph Siegel erneut an Krebs erkrankt

Ralph Siegel: «Ich will wissen, wie es um mich steht»

Am 20. Oktober feierte Siegels Musical «‹N bisschen Frieden - Rock›n'Roll Summer» in Duisburg Premiere, drei Wochen zuvor hat er laut eigener Aussage die erneute Krebsdiagnose erhalten. Er habe seinen Ärzten versprochen, «sofort nach der Premiere in die Klinik zu gehen», sagt Siegel. «Bereits am Montag war ich zur Vorbereitung auf die Bestrahlung dort.» Von den Medizinern verlangt er absolute Offenheit, was seinen Gesundheitszustand anbelangt - «Ich will wissen, wie es um mich steht. Sie sagen mir, ich würde es schaffen. Das ist mein fester Wille. Damit mir noch viel Zeit bleibt mit meiner Laura.»