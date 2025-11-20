Nachfolger von Stallone: Anthony Ippolito zeigt «Rocky»-Kultpose

In Philadelphia hat es gerade eine kleine Überraschung für Schaulustige gegeben: Ein Filmteam stellte einen der bekanntesten Momente der Filmgeschichte nach – Rocky Balboas triumphalen Sprint die Treppe zum Philadelphia Museum of Art hinauf – inklusive anschliessender Jubelpose.
Zu sehen gab es aber nicht Sylvester Stallone (79) in seiner Kultrolle. Es war der Schauspieler Anthony Ippolito (26), der in dem Film «I Play Rocky» den jungen Stallone spielt. Das Projekt wirft einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Originalfilms von 1976. Gekleidet in Rockys charakteristischem grauen Trainingsanzug, schwarzer Wollmütze und schwarzen Chuck–Taylor–All–Star–Schuhen von Converse zog Ippolito laut «CBS News» eine grosse Menschenmenge an, die sich die Szene nicht entgehen lassen wollte. Die berühmte «Rocky–Treppe» wird jährlich von mehreren Millionen Menschen besucht.
Darum geht's in «I Play Rocky»
Neben Anthony Ippolito wird auch Stephan James (31) in «I Play Rocky» auftreten. Der Schauspieler wird in dem Film von Amazon MGM Studios die Rolle von Carl Weathers (1948–2024) übernehmen, wie das Branchenmagazin «Deadline» berichtete.
Regie führt Oscarpreisträger Peter Farrelly (68), das Drehbuch stammt von Peter Gamble. Der Film wird auch ins Kino kommen und die wahre Geschichte eines unbekannten Schauspielers erzählen, der fest daran glaubte, nicht nur «Rocky» schreiben, sondern auch Rocky Balboa sein zu müssen. Gegen alle Widerstände und trotz ständiger Absagen setzte Sylvester Stallone alles auf eine Karte: Er bestand darauf, die Hauptrolle selbst zu spielen – eine Entscheidung, die Filmgeschichte schrieb.
Stallone wurde mit «Rocky» zum Star
Das «Rocky»–Franchise, das Sylvester Stallone zum grossen Hollywoodstar machte, gilt als eine der erfolgreichsten Sportfilm–Reihen aller Zeiten. Zusammen mit den «Creed»–Spin–offs spielten die Filme weltweit 1,7 Milliarden Dollar ein. Der erste «Rocky»–Film gewann 1977 zudem unter anderem den Oscar als bester Film.