Nachhaltig & zeitgenössisch: Fakten zur Fashion Week in Berlin

Seit 2007 trifft sich zweimal im Jahr die deutsche Modebranche zur Fashion Week in Berlin. Vom 10. bis 13. Juli 2023 ist es nun wieder so weit: In der deutschen Hauptstadt finden Modenschauen, Präsentationen, Ausstellungen und Konferenzen rund um das Thema Fashion statt. Im Fokus stehen dabei vor allem hochaktuelle Themen: zeitgenössische Mode, Nachhaltigkeit und Diversität.