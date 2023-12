Nachhaltige Geschenke: So wird Weihnachten kein Müllfest

Mit Geschenken etwas Gutes tun

Wer einem Tierfreund eine Freude machen will, kann eine Patenschaft verschenken. So bietet der WWF zum Beispiel Geschenkpatenschaften für verschiedene Tiere wie Eisbär oder Jaguar an. Damit hilft man unter anderem, den Lebensraum der Tiere zu erhalten. Auch beim Deutschen Tierschutzbund gibt es Patenschaften – für Tiere, die in Tierschutz–Einrichtungen betreut werden.