Nachhaltige Mode per App: Second Hand und mehr

Mädchenflohmarkt

Gratis inserieren können User auch bei «Mädchenflohmarkt». Das Portal richtet sich in erster Linie an Kundinnen, die es auf Designerstücke abgesehen haben. Mehr als ein Foto hochladen und einen Beschreibungstext zu verfassen, müssen registrierte User nicht machen. «Mädchenflohmarkt» bietet ausserdem einen Concierge-Service an, der all das für einen übernimmt: Ab einem Verkaufspreis von 15 Euro kommt der Concierge und übernimmt das Fotografieren und Hochladen, dafür bekommt er oder sie eine Provision von zehn Prozent oder mindestens 9,90 Euro. «Mädchenflohmarkt» gibt es kostenlos für Android und iOS.