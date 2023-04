Nachhaltige Osterdeko: Die schönsten Ideen zum Selbermachen

Wabeneier aus Papier

Wer auf tierische Produkte verzichten möchte, dekoriert sein Zuhause mit Wabeneiern aus Papier. Dafür als Erstes eine Ei-Schablone herstellen. Um ein symmetrisches Ergebnis zu erhalten, das Papier in der Mitte falten, an der Faltlinie ein halbes Ei aufmalen und ausschneiden. Für die Lamellen 16 Blätter Papier, etwa aus einem alten Buch, bereithalten und mittig falten. Die Ei-Schablone auf jedes der gefalteten Papierblätter legen, den Umriss abzeichnen und ausschneiden. Die Blätter anschliessend in der Mitte falten und die oberen und unteren Eiecken so knicken, dass insgesamt drei Faltlinien entstehen.