Nächste Darsteller-Fuhre für «Harry Potter»-Serie

Lucius' Sohn Draco wird Lox Pratt spielen. Der Jungdarsteller ist noch ein eher unbeschriebenes Blatt, war bisher nur in der Serie «Lord of the Flies» zu sehen. In den Kinoadaptionen verkörperte Tom Felton (37) Harrys Schulrivalen. Felton kehrt bald auf der Bühne in seine bekannteste Rolle zurück. Er wird am Broadway den gealterten Draco in «Harry Potter und das verwunschene Kind» darstellen.