Nächste Klage für Ex-Marvel-Star Jonathan Majors

Jonathan Majors sollte der nächste grosse Marvel–Schurke werden

Direkt im Anschluss an Majors' Schuldspruch ist der Schauspieler im Dezember 2023 von den Marvel Studios gefeuert worden. Er trat zuvor im Superhelden–Film «Ant–Man and the Wasp: Quantumania» und der Streaming–Serie «Loki» auf, und sollte im Marvel–Universum zum nächsten Widersacher der Avengers werden. Auch weitere Schauspiel–Engagements wie etwa die Hauptrolle in einem geplanten Biopic über Ex–NBA–Star Dennis Rodman (62) hat Majors in der Zwischenzeit verloren.