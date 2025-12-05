Nächste Krebsdiagnose bei den Royals: Charles' Patentochter erkrankt

Bei diesem Verfahren wird das Krebsgewebe Schicht für Schicht abgetragen und sofort unter dem Mikroskop untersucht. «Man sitzt da mit einer offenen Wunde am Bein, während sie das Gewebe ins Labor bringen», schilderte sie den Eingriff. «Und dann kommt das Schlimmste: das Warten.» Die Stunden der Ungewissheit beschreibt sie als quälend: «Man fühlt sich eigentlich gut, plaudert, scrollt durch sein Handy – und doch hängt alles davon ab, was in einem anderen Raum passiert.»