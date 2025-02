Nächster Ausfall: Auch Jeanette Biedermann fehlt bei «Let's Dance»

«Habe bis zum Schluss gekämpft»

Sichtlich angeschlagen meldete sich Biedermann in einem Instagram–Clip selbst zu Wort: «Es tut mir so leid, ich hätte so gerne getanzt. Ich habe bis zum Schluss gekämpft und alles gegeben.» Aber sie habe seit Tagen «hohes Fieber und einen riesen Infekt», erzählt Biedermann weiter. «Mein Arzt hat mir dringend davon abgeraten, so auf die Tanzfläche zu gehen.» Aus dem Instagram–Post geht auch hervor, dass trotz der Ausfälle sich ein Paar nach Show eins verabschieden muss.