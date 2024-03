Nächster «Fluch der Karibik»-Film wird ein Reboot

Lange haben Fans gerätselt, nun hat Filmproduzent Jerry Bruckheimer (80) für Klarheit gesorgt: Der nächste Teil von «Pirates of the Caribbean» («Fluch der Karibik») wird ein Reboot des beliebten Franchises sein. Bruckheimer sagte in einem Interview mit «ComicBook.com», dass sowohl der neue «Fluch der Karibik»–Film als auch «Top Gun 3» in Arbeit seien. Die Entwicklung des neuen «Top Gun»–Streifens werde mehr Zeit in Anspruch nehmen, so der Produzent, da die Zeitpläne von mehreren gefragten Schauspielern wie Tom Cruise (61) oder Miles Teller (37) koordiniert werden müssten.