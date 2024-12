Nächster Meilenstein: «Wicked» ist erfolgreichste Musicaladaption ever

Der Triumphzug von «Wicked» durch die Lichtspielhäuser könnte aber schon bald zu Ende gehen. Denn in den USA kommt der Film schon am 31. Dezember 2024 digital auf verschiedenen Streamingdiensten heraus. In Deutschland, wo «Wicked» am 12. Dezember in die Kinos gekommen ist, ist dies erst Mitte Februar 2025 der Fall.