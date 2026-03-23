Nächster Streit? Yeliz Koc teilt gegen Jimi Blue Ochsenknecht aus

Zwischen Yeliz Koc (32) und Ex–Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34) scheint es einmal mehr dicke Luft zu geben. Koc, die gerade mitten in einem Umzug steckt, hat in einer Reihe von Instagram–Storys ihrem Ärger Luft gemacht. Mit ihrer vierjährigen Tochter Snow ist der Reality–Star vor Kurzem in ein Eigenheim bei Hannover gezogen. Bei solch einem Umzug müssen naturgemäss Möbel bewegt und alte Dinge entsorgt werden. In ihrer Story bemerkt Koc diesbezüglich: «Man kann alles schaffen, aber trotzdem braucht man im Leben einfach manchmal Männer.»