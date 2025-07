Nächster TV-Auftritt: Pierre Sanoussi-Bliss auf Blitzbesuch bei «GZSZ»

Nach seiner erfolgreichen Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp bleibt Schauspieler Pierre Sanoussi–Bliss (62) der RTL–Familie treu. In gleich zwei beliebten Serien des Kölner Privatsenders wird der Fan–Liebling in nächster Zeit zu sehen sein. Den Anfang macht er am 15. Juli als Notar Konrad Walther bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten».