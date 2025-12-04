Nächster «Zürich-Krimi»: Das Besondere an den Donnerstagskrimi-Reihen

Gleichmässig über Europa verteilt

Eine Bevorzugung bestimmter Drehorte gibt es laut Pellander nicht: «Kein Standort kommt öfter vor, die Teams am Donnerstagabend sind über ganz Deutschland und im europäischen Ausland verteilt.» Das Portfolio umfasse sowohl Grossstädte als auch ländliche Regionen. In den kommenden Monaten ermitteln etwa Katharina Schlothauer und Eugene Boateng im «Flensburg–Krimi» (18.12.) an der Flensburger Förde, Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse in «Nord bei Nordwest» (29.1., 5.2.) an der Lübecker Bucht sowie Hary Prinz und Anna Unterberger im «Steirerkrimi» (12.2.) in Österreich. Die neue Donnerstagskrimi–Reihe «Der Salzburg–Krimi» mit Fritz Karl, Lisa Schützenberger und Franz Josef Danner startet voraussichtlich am 26. Februar 2026.