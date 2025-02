Nächstes Baby? Alec Baldwin fragt «immer nach mehr Kindern»

Ist es an der «Zeit, noch eins zu bekommen»?

Hilaria Baldwin, die seit 2012 mit ihrem Mann verheiratet ist, gibt im Gespräch mit dem US–Magazin «People» zu: «Er fragt mich immer nach mehr Kindern.» Baldwin hat offenbar Bedenken, wie dies aufgefasst werden könnte. «Verurteilen Sie mich nicht», sagt der Schauspieler. Er erklärt sich: «Ich will eigentlich keins.» Aber ab und an, wenn das Baby älter werde «und etwa zwei Jahre alt ist, sehe ich [Hilaria] an und denke: ‹Zeit, noch eins zu bekommen.›» Seine Frau kann nur beipflichten: «Sie sind so süss.» Gleichzeitig räumt sie aber auch ein, dass ihr «Körper wirklich müde» sei.