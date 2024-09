Nächstes Meeting in Windsor: Kate setzt Rückkehr zur Arbeit fort

Erstes Treffen auf Schloss Windsor

Das Treffen am 24. September folgt auf ein anderes Treffen auf Schloss Windsor am 17. September, bei dem sie mit Mitgliedern ihrer Organisation Centre for Early Years und Mitarbeitern des Palastes sprach. Das Projekt untersucht, «wie Erfahrungen in der frühen Kindheit oft die Ursache für die schwersten sozialen Herausforderungen unserer Zeit sind, wie zum Beispiel Sucht, Familienzerfall, schlechte psychische Gesundheit, Selbstmord und Obdachlosigkeit», heisst es auf der offiziellen Website des Königshauses.