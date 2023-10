Nachwuchs kommt: Mario Götze fehlt Eintracht Frankfurt in Griechenland

Es kann wohl jeden Moment so weit sein. Ann–Kathrin Götze (33), die Ehefrau von Fussballspieler Mario Götze (31), erwartet derzeit ihr zweites Kind. Aufgrund dieser Umstände fehlt der werdende Papa seinem Verein Eintracht Frankfurt in Griechenland, um dort am Donnerstagabend im Conference–League–Spiel gegen PAOK Thessaloniki anzutreten. Als der Verein die Aufstellung für das Spiel bekannt gab, hiess es als Ergänzung unter dem Post bei X (ehemals Twitter): «Mario Götze ist aufgrund der möglichen bevorstehenden Geburt seines Kindes nicht dabei.»