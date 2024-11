«Nackte Kanone»-Regisseur Jim Abrahams ist tot

Zusammen mit den Zucker–Brüdern revolutionierte Abrahams in den 1980er Jahren das Comedy–Genre. Ihr gemeinsamer Durchbruch gelang dem Trio 1980 mit «Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (»Airplane!", 1980), einer überdrehten Katastrophenfilm–Parodie. Der Film, in dem Leslie Nielsen (1926–2010) seine zweite Karriere als Komödiant startete, wurde nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern schaffte es auch in die Liste der 1.000 besten Filme des «New York Times».