«Nackte Kanone»-Star Ed Williams mit 98 Jahren verstorben

Die Rolle des Ted Olson – ein ernsthafter Wissenschaftler mit schräger Seite – in der kurzlebigen ABC–Serie «Police Squad!» machte Williams bekannt. Darin stand er neben Leslie Nielsen (1926–2010) vor der Kamera, der schon damals den tollpatschigen Detektiv Frank Drebin verkörperte. Die Serie, die den Polizei–Alltag auf die Schippe nimmt, lief 1982 aber nur sechs Episoden lang.