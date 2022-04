Nadja Sabersky über ihr Leben als Studentin und Schauspielerin

Schauspielerin Nadja Sabersky (geb. 1998) ist in der «Krimi aus Passau»-Reihe (seit Herbst 2020) als Mia Bader zu sehen. Zusammen mit ihrer Mutter, Frederike Bader (Marie Leuenberger, geb. 1980), ist ihre Rolle über ein Zeugenschutzprogramm in der bayerischen Stadt Passau gelandet. Nach der Episode «Zu jung zu sterben. Ein Krimi aus Passau» (31.3.) spielt ihre Figur in der Fortsetzung «Der Fluss ist sein Grab. Ein Krimi aus Passau» (7. April, 20:15 Uhr) eine noch grössere Rolle. Eine durchgehende Rolle spielt sie auch in der TV-Serie «Daheim in den Bergen» (Das Erste).