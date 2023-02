Nadja Tiller: Bekannteste Rolle im Spielfilm «Das Mädchen Rosemarie»

Nadja Tiller kam im Jahr 1929 in Wien zur Welt und gewann im Alter von 20 Jahren die Wahl zur «Miss Austria». Anschliessend schlug sie den Weg in die Schauspielerei ein und machte eine internationale Karriere. Unter anderem drehte sie an der Seite von Weltstars wie Yul Brynner (1920-1985), Mario Adorf (92), Robert Mitchum (1917-1997) oder Jean-Paul Belmondo (1933-2021). Ihre wohl bekannteste Rolle hatte sie 1958 in dem Spielfilm «Das Mädchen Rosemarie». Dort verkörperte sie die Edelprostituierte Rosemarie Nitribitt (1933-1957), deren Ermordung bis heute nicht restlos aufgeklärt werden konnte. Zuletzt war sie im Jahr 2009 in der Leander-Haussmann-Komödie «Dinosaurier - Gegen uns seht ihr alt aus!» an der Seite von Daniel Brühl (44) zu sehen. 2005 besetzte sie Til Schweiger (59) in seinem Roadmovie «Barfuss».