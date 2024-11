Nadja Uhl erlebte in Karriere «heikle und auch gefährliche Momente»

Uhl wurde in Stralsund geboren und absolvierte nach dem Abitur von 1990 bis 1994 ihre Schauspielausbildung an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy. Nach einigen Auftritten in Theaterstücken legte sie den Schwerpunkt auf Film– und Fernsehproduktionen. 2000 wurde sie als Beste Nachwuchsschauspielerin für den New Faces Award nominiert. Der Durchbruch gelang ihr im selben Jahr mit dem Film «Die Stille nach dem Schuss». Bekannt ist Uhl für ihre Wandelbarkeit: Neben Komödien wie «Männerherzen» beherrscht sie auch Charakterrollen – etwa als Terroristin Brigitte Mohnhaupt in «Der Baader Meinhof Komplex» (2008).