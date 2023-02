Der niederländische König Willem-Alexander (55) hat Soldaten in Pabradė in Litauen besucht. Dabei nahm der Monarch an einer Übung teil, wie bereits vorab vom Palast angekündigt worden war. Der Besuch begann mit einem Briefing auf dem Truppenübungsplatz. Danach sprach er mit den niederländischen Streitkräften.