Nahm Prinz Charles Gelder von Osama Bin Ladens Familie an?

Zum wiederholten Male stehen Prinz Charles (73) und dessen Stiftung The Prince of Wales's Charitable Foundation (PWCF) massiv in der Kritik. In der Tat sind die vermeintlichen Enthüllungen der «The Sunday Times» die bis dato heftigsten Anschuldigungen, denen sich der Royal gegenübersieht. Denn dem Bericht zufolge habe dessen Stiftung im Jahr 2013 eine Spendensumme in Höhe von einer Million Pfund (etwa 1,2 Millionen Euro) von der Familie des Terroristen Osama Bin Laden (1957-2011) angenommen.