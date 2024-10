Nana Mouskouri kündet endgültigen Bühnenabschied an

Vier Jahre lang war Mouskouri mit einer ausgiebigen Abschiedstournee durch die Welt gereist und hatte im Sommer 2008 in Athen ihr (vorerst) letztes Konzert gegeben. Sechs Jahre später stand die Sängerin doch wieder auf der Bühne und feierte ihr Comeback. Dem «Spiegel» erklärte sie nun in einem langen Interview: «Ich war so traurig. Ohne die Bühne ging es mir schlecht. Es fühlte sich an, als müsste ich sterben, wenn ich nicht mehr singe.»