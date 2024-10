Naomi Campbell: Erste Reaktion zum Tod von Ex-Romanze Liam Payne

Scherzinger, die 2010 bei der Entdeckung von Payne in der Castingshow «The X Factor» in der Jury sass, teilte am 25. Oktober auf ihrem Instagram–Account gemeinsame Fotos mit ihm und trauerte um den verstorbenen Sänger. «Es war so schwer zu verarbeiten, dass du nicht mehr da bist, aber ich bin dankbar, dein gutes Herz, deine süsse Seele und deinen Charakter gekannt zu haben», hiess es dort unter anderem. Campbell kommentierte den Post mit zwei weissen Tauben, einem gebrochenen Herzen und betenden Händen.