Naomi Campbell in Spendenskandal verwickelt: «Hatte keine Kontrolle»

Laut «Daily Mail» erklärte Naomi Campbell bei einem Auftritt in Paris dazu, dass sie «keine Kontrolle» über ihre Wohltätigkeitsorganisation hatte. Weiter sagte sie dem Bericht zufolge, sie habe die Kontrolle in die Hände eines Anwalts gelegt. Sie wollten nun herausfinden, was passiert sei, «denn alles, was ich tue, und jeder Penny, den ich jemals einnehme, geht an Wohltätigkeitsorganisationen», sagte sie.