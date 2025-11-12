Naomi Campbell schenkt Papst Leo XIV. ein «pikantes» Buch

Papst Leo XIV. (70) hat am Mittwoch Naomi Campbell (55) im Rahmen einer Generalaudienz auf dem Petersplatz im Vatikan empfangen. Wie die britische «Daily Mail» berichtet, überreichte das britische Supermodel dem Pontifex dabei ein «pikantes» Geschenk.
Die 55–Jährige schenkte dem gebürtigen US–Amerikaner demnach ein Buch mit dem Titel «La Via Delle Spezie» (auf Deutsch etwa «Die Strasse der Gewürze»), in dem es um die Rolle geht, die Gewürze in der Geschichte der Ernährung gespielt haben. Warum die Britin genau dieses Buch wählte, ist nicht bekannt.
Campbell trug bei dem Besuch einen taillierten schwarzen Peplum–Blazer, kombiniert mit einem Bleistiftrock und einem weissen Hemd. Dazu trug sie eine durchsichtige Strumpfhose, ein Paar High Heels und einen katholischen Mantillaschleier aus schwarzer Spitze sowie ein Kreuz und einen Rosenkranz, zudem zahlreiche bunte Perlenarmbänder.
Viele Hollywood–Star besuchen den Papst am Wochenende
Papst Leo XIV. empfängt diese Woche noch eine Reihe weiterer Prominenten aus der Entertainmentwelt. Am Wochenende soll das Oberhaupt der katholischen Kirche rund 30 Hollywoodstars im Apostolischen Palast begrüssen. Unter den Gästen: Cate Blanchett, Monica Bellucci, Chris Pine, Viggo Mortensen, Alison Brie und Dave Franco. Auch Regisseure wie Spike Lee, George Miller und Gus Van Sant haben sich angekündigt. Der Papst möchte mit ihnen «den Dialog mit der Welt des Kinos vertiefen und die Möglichkeiten erkunden, die die künstlerische Kreativität für die Mission der Kirche und die Förderung der menschlichen Werte bietet», so der Vatikan in einem Statement.