Naomi Campbell schenkt Papst Leo XIV. ein «pikantes» Buch

Viele Hollywood–Star besuchen den Papst am Wochenende

Papst Leo XIV. empfängt diese Woche noch eine Reihe weiterer Prominenten aus der Entertainmentwelt. Am Wochenende soll das Oberhaupt der katholischen Kirche rund 30 Hollywoodstars im Apostolischen Palast begrüssen. Unter den Gästen: Cate Blanchett, Monica Bellucci, Chris Pine, Viggo Mortensen, Alison Brie und Dave Franco. Auch Regisseure wie Spike Lee, George Miller und Gus Van Sant haben sich angekündigt. Der Papst möchte mit ihnen «den Dialog mit der Welt des Kinos vertiefen und die Möglichkeiten erkunden, die die künstlerische Kreativität für die Mission der Kirche und die Förderung der menschlichen Werte bietet», so der Vatikan in einem Statement.