Naomi Watts: David Lynch wollte vor seinem Tod wieder arbeiten

Naomi Watts verdankt ihren Durchbruch in Hollywood dem Regisseur, wie sie auch in der US–Talkshow "Live With Kelly and Mark« wieder betonte. Die damals bereits 33–jährige Schauspielerin hatte zuvor jahrelang um Anerkennung in der Branche gekämpft, bis Lynch ihr 2001 die Hauptrolle in seinem Kultfilm »Mulholland Drive« anbot. Nach diesem Erfolg wirkte sie auch in seinem Kurzfilm »Rabbits« (2002) mit und war später in »Inland Empire« (2006) sowie in der Neuauflage von »Twin Peaks" (2017) zu sehen, Lynchs letztem Projekt.