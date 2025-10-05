Naomi Watts und Billy Crudup: So meistern sie Hollywood gemeinsam

Auch bei Preisverleihungen ist Naomi Watts dankbar, ihren Mann an ihrer Seite zu haben. «Es ist viel einfacher, das mit jemandem zusammen zu machen», sagte die Schauspielerin «E! News» bei den Emmys 2024. «Bei diesen Awards oder öffentlichen Auftritten hilft es einfach, jemanden zu haben, der einem zur Seite steht, einem die Hand hält und ein wenig Augenkontakt herstellt, um sich zu sammeln», so Watts.