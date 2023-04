Apple schielt auf Oscar

Anders als etwa Konkurrent Netflix, der seine eigenproduzierten Filme nur kurz im Kino zeigt, setzt Apple auf eine längere Ausspielung in den Lichtspieltheatern. Diesen Schritt hatte der Konzern erst kürzlich mit einem anderen prestigeträchtigen Film getan. «Killers of the Flower Moon» von Martin Scorsese (80) mit Leonardo DiCaprio (48) und Robert De Niro (79) kommt am 19. Oktober 2023 in die Kinos.