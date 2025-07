Narben ja, Tattoos nein: «Tribute von Panem» sucht Komparsen in NRW

Das ist über «Tribute von Panem L – Der Tag bricht an» bekannt

«Tribute von Panem L – Der Tag bricht an» basiert auf dem erst dieses Jahr erschienenen Roman von Suzanne Collins (62). Bei dem Film handelt es sich um das zweite Prequel zu der Reihe. Den Anfang machte 2023 «Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes» (2023), der ebenfalls teilweise in Köln und Duisburg entstand.