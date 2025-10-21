Nasenpflaster zur besseren Atmung? Das bringt der Hype wirklich

Auf Social Media stösst man seit geraumer Zeit immer weiter auf sie: Männer mit kleinen Streifen auf der Nase – vom Fitness–Influencer bis zum Reality–TV–Star. Im Mai ging der muskelbepackte Influencer Ashton Hall mit einem Video seiner Morgenroutine viral: früh aufstehen, Gesichtseisbäder, Training – und immer mit einem kleinen schwarzen Pflaster auf der Nase. Seitdem hat der Look Nachahmer gefunden: Auf TikTok, Instagram und im Reality–TV scheint sich das Nasenpflaster zum Standard–Accessoire entwickelt zu haben. Was steckt dahinter?