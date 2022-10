Natalia Klitschko möchte wieder Yegorowa genannt werden

Mitte August 2022 gaben Vitali Klitschko und Natalia Yegorowa ihre Trennung bekannt. Diese sei in beiderseitigem Einvernehmen geschehen, die Scheidung sei bereits eingereicht. Man habe ein «sehr gutes Verhältnis zueinander» und respektiere sich. Aber man lebe schon länger getrennt in verschiedenen Städten; Vitali in Kiew, Natalia in Hamburg.