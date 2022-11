Natalia Wörner: «Häusliche Gewalt an Frauen geht uns alle an»

Auch in Spielfilmform lenken Sie die Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema. In «Die Macht der Frauen» spielen Sie eine Anwältin, die Opfer häuslicher Gewalt berät. Was genau können die Zuschauer hier erwarten?

Wörner: Ich spiele die auf Sexualstrafrecht spezialisierte Anwältin Annabelle Martinelli, die durch die Schicksale ihrer Mandantinnen selbst an persönliche und professionelle Grenzen stösst. Sie ist in der Geschichte der Fels in der Brandung und versucht, die unterschiedlichen Perspektiven aller Beteiligten professionell einzuordnen, was ihr jedoch nicht immer perfekt gelingt. Was ich an dem Film sehr mag, ist, dass er nicht alle Ambivalenz auflösen will, sondern die Grauzonen ausleuchtet. Eine Erzählweise, die man bisher im deutschen Fernsehen bei diesem Thema so noch nicht gesehen hat. Es ist ein sehr trauriger, aber auch sehr warmer Film geworden, der es bis zum Schluss schafft, Fragen aufzuwerfen, über die jeder Zuschauer selbst nachdenken kann. Es kommen so viele unterschiedliche Frauenschicksale in dem Film zu Wort und es gibt nicht für jede die richtige Lösung, letztendlich scheitert auch meine Figur an ihrer Aufgabe, denn sie hat den Fall verstanden, aber nicht die Frau. Ich glaube, wir müssen auch im Fiktionalen sehr viel mehr die Opferperspektive erzählen und damit auch Ohnmacht - der Film von Autor und Regisseur Lars Becker scheut sich nicht an diesen Ort zu gehen.