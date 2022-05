Arm in Arm auf dem roten Teppich

Natalia Wörner und Heiko Maas: Strahlender Pärchen-Auftritt in Cannes

So sieht man Natalia Wörner und Heiko Maas nur selten: Die Schauspielerin und der SPD-Politiker zeigten sich Arm in Arm und in glamourösen Outfits bei den Filmfestspielen in Cannes.