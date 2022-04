Natalia Wörner: «Wir sollten aufhören, uns selbst zu zensieren»

Sie sind in einem Vier-Generationen-Haushalt unter Frauen aufgewachsen. Wie sehr hat Sie das in Ihrem heutigen Kampf für Frauenrechte und Gleichberechtigung geprägt?

Natalia Wörner: Ich denke, dass die Tiefe der Prägung, so aufgewachsen zu sein, sich über die Jahre vollkommen entfaltet hat. Die Tatsache, dass ich in einem Vier-Generationen-Haushalt ohne Geschlechterhierarchien aufgewachsen bin, hat meine ureigene DNA definiert. Bei uns in der Familie lag die Autorität rundum bei den Frauen, bei meiner Schwester, Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter. Mir wurde von Anfang an eine eher unideologisch geprägte Emanzipation vorgelebt und damit geschenkt. Ich sehe es nahezu als eine Verpflichtung an, sich für Themen einzusetzen, die einem nah am Herzen liegen und für die man brennt. Mein Thema sind und bleiben hier die Frauen: Gleichberechtigung, Gleichstellung, gesellschaftliche Toleranz und Solidarität.