In Ihrem Buch «Das Down-Syndrom ist cool!» appellieren Sie für die Teilhabe aller Menschen an unserer Welt - fühlen Sie sich manchmal ausgeschlossen?

Dedreux: Genau, es ist auch heute noch so, dass Menschen mit Down-Syndrom manchmal ausgegrenzt werden. Zum Beispiel müssen wir oft in Werkstätten arbeiten. Aber das Problem liegt nicht an uns, sondern es liegt an der Gesellschaft. Wir wollen auch eine Arbeit haben, die uns mehr Spass macht und genau so viel Geld verdienen wie alle.