Dolph Lundgren

Der schwedische Hüne hatte eine vielversprechende Karriere in der Naturwissenschaft vor sich, als er ins Showgeschäft rutschte. Dolph Lundgren (65) studierte Chemietechnik in Stockholm, Sydney und an verschiedenen Unis in den USA. Er hatte bereits ein Stipendium für das berühmte Massachusetts Institute of Technology (MIT) in der Tasche, als ihn Grace Jones (75) entdeckte, als er in einem Club als Türsteher arbeitete. Sie machte Lundgren zu ihrem Bodyguard und Lover. In New York nahm der Karatemeister Schauspielunterricht und landete schliesslich als Ivan Drago in «Rocky IV».