Natascha Ochsenknecht: Dieses Projekt liegt ihr besonders am Herzen

Jetzt in der Weihnachtszeit rückt der Charity-Gedanke wieder stärker in den Fokus. Was macht das Kinder- und Jugendprojekt «Die Arche» so besonders?

Natascha Ochsenknecht: «Die Arche» kenne ich schon seit Jahren. Auch Teile der Erlöse meiner Kinderbrillenkollektion spende ich an «Die Arche». Umso schöner, dass ich nun zusammen mit Lieferando diese schöne Aktion umsetzen darf. Wie sich «Die Arche» für Familien einsetzt, ist wirklich einzigartig. Sie geben Kindern und Jugendlichen Selbstbewusstsein, fördern sie - und wie jetzt in diesem Fall - sorgen sie dafür, dass sie gesunde und regelmässige Mahlzeiten bekommen. Und Kundinnen und Kunden können mit ihren gesammelten Treuepunkten im Dezember einen eigenen kleinen Beitrag leisten und die Stiftung unterstützen. Insgesamt wollen wir eine Spendensumme von 45.000 Euro erreichen, damit kann «Die Arche» in ihren Einrichtungen in ganz Deutschland 10.000 Mahlzeiten für die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung stellen.