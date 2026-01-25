Natasha Lyonne macht Rückfall öffentlich

«Hört nicht auf, bevor das Wunder geschieht»

Die «American Pie»–Darstellerin fand in ihren Posts eindringliche Worte für Menschen in ähnlichen Situationen. «Bleibt ehrlich, Leute. Wir sind so krank wie unsere Geheimnisse. Falls es dir heute noch niemand gesagt hat: Ich liebe dich. Egal wie tief wir gefallen sind, wir werden sehen, wie unsere Erfahrung anderen helfen kann», erklärte Lyonne. Und weiter: «Macht weiter, Leute. Hört nicht auf, bevor das Wunder geschieht. Tapeziert euren Geist mit Liebe. Der Rest ist nur Lärm und Quatsch.»