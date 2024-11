National Geographic wird 20: Jubiläum im deutschen Fernsehen

National Geographic Wild

Im Jahr 2009 kam für deutsche TV–Zuschauer der Schwesternkanal National Geographic Wild hinzu. Hier stehen Natur– und Tierdokumentationen im Mittelpunkt des Programms, so etwa die Reihe «Die geheimnisvolle Welt der...». James Cameron (70) entführte die Zuschauer und Zuschauerinnen hier zuletzt in die Tiefen der Ozeane, um in «Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse» abzutauchen und die oftmals so sonderbar und beinahe ausserirdisch wirkenden Meeresbewohner genauer zu beleuchten.